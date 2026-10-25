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TRT Haber-AA 25.10.2026 10:16

KPSS Ortaöğretim başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) başladı. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.

KPSS Ortaöğretim başladı

Sınav için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılıyor.

2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

415 bin 502 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erecek.

19 Kasım'da açıklanacak

Sınav sonuçlarının 19 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 

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