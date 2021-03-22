Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, piyasaların etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsa piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlendiği vurgulandı.

Yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemle rica edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Borsa ikinci kez devre kesti

Borsa İstanbul pay piyasasındaki tüm sıralarda bu sabah açılışın ardından işlemler geçici olarak durdurulmuş, seans saat 10.30'da kaldığı yerden devam etmişti.

Saat 10.38 itibarıyla, Borsa İstanbul, pay piyasalarında işlemlerin geçici olarak yeniden durdurulduğunu açıklamıştı.

Bakan Elvan: Maliye politikalarını uygulamaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da ekonomideki son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Elvan açıklamasında, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu hatırlatarak, bu alanlarda istikrar olmadan güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Elvan,"Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini önemsediklerini belirten Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacağını bir kez daha vurguladı.

Elvan, "Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır." dedi.