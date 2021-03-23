Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hız ihlali yapan 20 bin sürücüye işlem uygulandı
Türkiye genelinde 13-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem uygulandı.
Dünya genelinde trafik kazalarının nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hızın önlenmesi ve sürücülerin, trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmasını sağlamak amacıyla 13-14-15 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, denetimlerde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem uygulandığını açıkladı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Bakan Pakdemirli: Uzayda meteoroloji istasyonu kurma fikrini geliştiriyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz