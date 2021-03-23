Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 18:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı,Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır" denildi.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Etiketler: Çin Dışişleri Bakanlığı
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