Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ üyesi eski binbaşı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ/PDY üyesi eski Özel Kuvvetler Şanlıurfa Eğitim Tatbikat Şube Müdürü binbaşı Sabri I., Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sabri I'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin sıkı takibi sonucunda Sabri I'nın, Batıkent'te bir evde kaldığı tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Evine uzak bir noktada bir müddet bekleyen polis, Sabri I. dışarı çıktığında gözaltına aldı.
FETÖ/PDY üyeliğinden, ihraç edilen firari eski Özel Kuvvetler Şanlıurfa Eğitim Tatbikat Şube Müdürü kurmay binbaşı Sabri I, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ
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