Olay, dün sabah saatlerinde, Beyazşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk sahibi İsmail Çakır ve Zehra Çakır çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 60 yaşındaki İsmail Çakır, çocuklarının evde olmadığı sırada tabancayla önce eşini, ardından da kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 39 yaşındaki Zehra Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İsmail Çakır ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Taş ocağında çalıştığı öğrenilen İsmail Çakır da öldü.

[Fotoğraf: DHA]

Farklı mahallelerde defnedildiler

6 yıl önce ikinci evliliklerini yaptıkları öğrenilen çiftin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Zehra Çakır’ın cenazesi Pınarbaşı ilçesi Büyükpotuklu Mahallesi'ne, İsmail Çakır’ın cenazesi ise Avşarpotuklu Mahallesi'ne götürüldü. Ayrı mahallelerde kılınan cenaze namazına, çiftin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İsmail ve Zehra Çakır, mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.