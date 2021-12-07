İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 340 gram eroin, 770 gram esrar, 281 uyuşturucu hap, 240 gram metamfetamin, 30 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 4 hassas terazi ve 3 bin 385 lira para ele geçirildi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 30 zanlı ise "uyuşturucu madde ticareti yapma" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 17'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.