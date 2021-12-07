Muğla’da yağmur ve fırtına etkili oluyor. Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yaklaşık 100 metre ileride rüzgarın etkisi ile kökünden sökülen ağaç, aracın üzerine devrildi.

Menteşe Belediye ekipleri, kökünden sökülen ve aracın üzerine devrilen ağacı dallarından keserek temizledi. Araçta küçük hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.