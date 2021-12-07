Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı.
Edirne'de, güvenlik güçleri, Elçili köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.H ve F.G'yi yakaladı.
Kimlik sorgusunda şüphelilerin "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan kayıtları olduğu belirlendi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne PKK/KCK Terör Örgütü Yunanistan
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