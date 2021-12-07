Meteoroloji'nin tahminine göre rüzgar Bolu, Karabük ve Çankırı çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini yarın kaybedecek.