Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 3 ile fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çankırı, Bolu ve Karabük çevrelerinde fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji'nin tahminine göre rüzgar Bolu, Karabük ve Çankırı çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini yarın kaybedecek.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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