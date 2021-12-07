Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hortum bazı evlerin çatılarına zarar verdi
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Çeşme ilçesinde hortum oluştu, 12 evin çatısında hasar oluştu.
Ovacık Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle bazı evlerin çatılarında ve bir ahırda hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
12 evde hasar var
İlk belirlemelere göre 12 evin çatısında hasar oluştuğu belirlendi.
Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Belediye Başkanı Ekrem Oran da hortumun oluştuğu mahallelerde incelemelerde bulundu.
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