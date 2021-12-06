Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 60 yaşındaki İ.Ç. ile eşi 39 yaşındaki Zehra Ç. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç., üzerinde bulunan tabanca ile eşi Zehra Çakır’a ateş ettikten sonra kendisini vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Zehra Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan İ.Ç. de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.