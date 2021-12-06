Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde, yılbaşı öncesinde depoya yapılan baskında 2 ton 70 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'daki depoda yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 1 Aralık'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması ele geçirildi. Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Ele geçirilen malzemelere ise imha edilmek üzere el konuldu.
Etiketler: İzmir Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki
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