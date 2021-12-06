Samsun'da, doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencisi kadınlar, kendilerini korumak amacıyla savunma sporlarını öğreniyor.

Samsun Sportif Yaşam Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü'ne üye kadınlar, düzenli antrenmanlarla aikido, muaythai, kick boks branşlarında savunma tekniklerini çalışıyor.

Öğrendikleri teknikler sayesinde sokağa daha özgüvenli çıktıklarını belirten ve tüm kadınları savunma sporu öğrenmeye davet eden kadınlar, hem sağlıklı ruh ve bedene sahip olduklarını hem de şiddete karşı önlem aldıklarını belirtiyor.

Savunma sporlarına ilgi artıyor

Kulübün aikido eğitmeni Kaan Aydıngül, kadınların ve sağlık çalışanlarının savunma sporlarına karşı ilgilerinin arttığını belirtti:

"Kulübümüz çatısı altında aikido, wing chun, muaythai, kick boks gibi savunma sanatları eğitimlerini veriyoruz. Özellikle kadınlarda ve sağlık çalışanlarında bu sporlara ilginin arttığını gözlemliyoruz. Bu artışın da birçok sebebi var. Bedensel ve ruhsal sağlık için hayatlarında artı bir alan açıyorlar. Şiddetin artması da tabii ki şiddetten korunma adına bu spora yöneltiyor."

"Kendimi savunabilmek için bu sporu seçtim"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selin Bilge Bülbül, "Wing chun öğrenmeye 5 ay önce başladım. Bu sporu hem bedensel ve ruhsal sağlığım hem de şiddete karşı kendimi savunabilmek için seçtim. Son dönemlerde toplumda artış gösteren kadına, sağlık çalışanlarına şiddete karşı kendimi savunabilmeyi ve gerektiğinde ofansif bir müdahale yapabilmeyi istedim. Şu anda da gayet güzel gidiyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.