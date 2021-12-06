Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da okul servislerine denetim
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde okul servisleri denetlendi. Araçlardaki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi gibi unsurlar kontrol edildi.
İstanbul'da ekipler, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, servis araçlarının evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve COVID-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Ekiplerin Florya Kavşağı'nda gerçekleştirdiği denetimde de bir sürücüye "dur" işareti ışığı çalışmadığı için para cezası verildi.
Etiketler: Denetim İstanbul Özel Okul Polis Servis Aracı
Son Haberler
- 10:28
- 10:16
- 10:21
- 10:18
- 10:19
Sıradaki Haber
İzmir'de 16 bin kaçak güneş kremi ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz