İstanbul'da ekipler, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, servis araçlarının evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve COVID-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekiplerin Florya Kavşağı'nda gerçekleştirdiği denetimde de bir sürücüye "dur" işareti ışığı çalışmadığı için para cezası verildi.