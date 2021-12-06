Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
14 ilde FETÖ soruşturması: 47 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi.
Hava, Kara, Deniz ve Jandarma komutanlıklarında görevli 5 astsubay, 15 subay ile ihraç edilen 1 eski askeri personelin FETÖ bağlantısı tespit edildi. Ayrıca kapatılan askeri okul öğrencisi 20 kişi ile gizli yönetici oldukları anlaşılan 6 şüpheli de belirlendi.
İtirafçı beyanlarında adları geçen şüphelilerin, ankesörlü telefon kartları ve sabit hatlardan ardışık arama yaptığı ortaya çıkarıldı.
47 şüpheliden 24'ü yakalandı
İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonda 47 şüpheli ile ilgili gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ İstanbul Son Dakika
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