İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi.

Hava, Kara, Deniz ve Jandarma komutanlıklarında görevli 5 astsubay, 15 subay ile ihraç edilen 1 eski askeri personelin FETÖ bağlantısı tespit edildi. Ayrıca kapatılan askeri okul öğrencisi 20 kişi ile gizli yönetici oldukları anlaşılan 6 şüpheli de belirlendi.

İtirafçı beyanlarında adları geçen şüphelilerin, ankesörlü telefon kartları ve sabit hatlardan ardışık arama yaptığı ortaya çıkarıldı.

47 şüpheliden 24'ü yakalandı

İstanbul merkezli 14 ilde yapılan operasyonda 47 şüpheli ile ilgili gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.