Van’ın Bostaniçi Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat Demir, Erzincan Karayollarında köprü boyama işlerinde çalışırken iş arkadaşları ile birlikte çalıştıkları yerin soğuk olması nedeniyle ısınmak için teneke içerisinde ateş yakmak istedi.

Çevreden bulduğu odun parçalarını yakmaya çalışan Demir, tiner ile odunları yakmaya uğraşırken tenekenin alev alması sonucu ellerinde ve yüzünde 2'nci ve 3’üncü derece yanıklar oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Ferhat Demir, babası Abdulhaluk Demir'in sağlık görevlilerine haber vermesinden sonra Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

Tedavi altına alının Ferhat Demir’in babası Abdulhaluk Demir, “Oğlum ısınmak için böyle bir şeyi yaptı, aslında yapmaması gereken bir şeyi yapmış ve elleri ile yüzü yanmış, son derece tehlikeli bir durum oluşmuş. Bunu benim oğlum yaşadı, kimse yanmayan ateşi tinerle yakmaya çalışmasın” dedi.