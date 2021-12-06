Edirne'de, İl Özel İdare girişimleriyle ilçeye gümrük kapısı limanı yapılması için mart ayında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gümrük kapısının kurulacağı liman, 130 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde olacak.

Ticareti ve turizmi canlandıracak

Yunanistan'ın Semadirek Adası karşısındaki Enez ilçesine kurulacak liman gümrüğünün ilçeyi uluslararası ticarete ve turizme açması hedefleniyor.

İlçe Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Deniz Gümrük Kapısı'nın yarım asırlık bir hikayesinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gümrük kapımızın çalışmalarına Valimiz Ekrem Canalp'in talimatlarıyla 2020 yılı içerisinde, bir yıl gibi kısa bir sürede 11 ayrı bakanlıktan izinler alınarak başlanmıştır. Altyapı ve üstyapı olmak üzere iki ayrı projeden oluşmaktadır."

Rıhtım projesinin bitirilmesiyle Ticaret Bakanlığı uhdesinde devam eden üstyapı projesinin tamamlanacağını belirten Göktaş, "Ümit ediyoruz ki 2022 yılı içerisinde Enez Gümrük Kapımızın açılışını gerçekleştireceğiz. 8 bin 500 yıllık tarihiyle çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Enezimiz, ümit ediyorum ki hem ticari hem de kültürel anlamda ülkemizin batıya açılan en önemli noktalarından biri olacaktır" dedi.