Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kars'ta dondurucu soğuklar başladı: Eksi 20 dereceyi gördü
[Fotoğraf: İHA]
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Aşırı soğuk nedeniyle Çıldır Gölü’nün yarısı tamamen donarken, kentte HES santrali buz tuttu.
Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 20 dereceye düştüğü kent, adeta buz kesti.
[Fotoğraf: İHA]
Soğuktan Çıldır Gölü’nün yarısı 15 santim kalınlığında dondu, kent merkezinden geçen Kars Çayı ve HES Barajı buzla kaplandı.
[Fotoğraf: İHA]
Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı ise dikkat çekti.
Özellikle kentin yüksek kesimlerinde çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kars Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Kar Yağışı
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