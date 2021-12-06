Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 40 kilo 856 gram eroin, 16 kilo 472 gram esrar, 236,77 gram sentetik uyuşturucu ve 68 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.