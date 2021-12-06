Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta FETÖ soruşturması: 4 gözaltı kararı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kars il merkezinin yanı sıra Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Etiketler: FETÖ Kars Terör Örgütü
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