Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yabani dağ keçisi vuran avcıya 63 bin TL ceza
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’da, yabani dağ keçisi vuran bir avcıya 63 bin 88 lira ceza kesildi. Avcının tüfeğine de el kondu.
Adıyaman Ulubaba Devlet avlağı Uzunköy kırsalında, yabani dağ keçisi avlandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, olay yerine hareket etti.
Ekipler tarafından suç üstü yapılan çalışmada 1 kişi yakalandı, 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.
Yabani dağ keçisini vurduğu tespit edilen ve ismi açıklanmayan kişiye 60 bin TL tazminat, 3 bin 88 TL idari ceza olmak üzere toplam 63 bin 88 TL ceza kesildi.
Olay yerinde bulunan yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.
Etiketler: Adıyaman Kaçak Avcılık
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