Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen şüpheliler ile PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişiyi yakalamak için harekete geçti.

Çeşitli adreslere yapılan baskında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.