Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 08:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Van'da PKK propagandası yapan 4 kişi ile 9 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen şüpheliler ile PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişiyi yakalamak için harekete geçti.
Çeşitli adreslere yapılan baskında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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