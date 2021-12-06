Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

10 ayrı adrese yapılan baskınlarda 17 organizatör gözaltına alındı. Organizatörler ile kaçakçılıkta kullanılan araç ve otel sahiplerine ise toplam 512 bin 461 lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.