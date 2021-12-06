İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan takip ve araştırmalar sonucunda Esenyurt'taki 34 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 250 dolar ile 10 bin 250 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekiplerin 9 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.