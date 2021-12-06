Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerindeki ışıklarda duran otomobilin sürücüsüne ve yanındaki kişiye silahla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği Y.K ve M.A., yaralı halde otomobille kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı. Otomobilde yaralıların olduğunu gören polisler, sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede ve otomobilde detaylı inceleme yaptı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalama çalışması devam ediyor.