Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 05:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda bir otomobilin içinde bulunan 2 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Otomobille kaçan yaralılar, denetim yapan trafik polislerine sığındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerindeki ışıklarda duran otomobilin sürücüsüne ve yanındaki kişiye silahla ateş açıldı.
Kurşunların isabet ettiği Y.K ve M.A., yaralı halde otomobille kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı. Otomobilde yaralıların olduğunu gören polisler, sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede ve otomobilde detaylı inceleme yaptı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalama çalışması devam ediyor.
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