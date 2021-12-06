Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 00:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 7,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 5, 2021
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 06.12.2021, 00:46:47 TSİ
Enlem : 38.9065 N
Boylam : 43.4855 E
Derinlik : 7.62 km
Detay : https://t.co/rlprp0ErCL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sıradaki Haber
Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz