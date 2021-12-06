Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
istanbul Kadıköy'de bir motosiklet ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-100 bağlantı yolunda Hakan A.'nın kullandığı otomobil, Mustafa İ.A. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.
Savrulan motosikletin çarptığı Şevki C. yönetimindeki otomobil de İlayda I. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcuya, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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