Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 23:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tüfeğini temizlerken hamile eşini vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da M.E., evinde tüfeğini temizlerken silahın kazayla ateş alması sonucu 4 aylık hamile eşi K.E. kasığından vuruldu.
Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçe merkezine 32 kilometre mesafedeki Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre M.E., evin oturma odasında av tüfeğini temizlemeye başladı. M.E. tüfeğin temizledikten sonra yerine koyarken tüfek bir anda ateş aldı.
Hamile kadının hayati tehlikesi bulunmuyor
Odada bulunan M.E.'nin 4 aylık hamile eşi K.E. kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil yardım ekipleri sevk edildi.
Yaralı hamile kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma tarafından evde yapılan incelemenin ardından M.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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