Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Hırmanlı Mahallesi'nde yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, 2 kişinin kaçak olarak bir yaban keçisi avlandığını ve derisini yüzdüğünü belirledi.

Kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza uygulandı.