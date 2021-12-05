Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak ava 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde, kaçak yaban keçisi avladığı belirlenen 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Hırmanlı Mahallesi'nde yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, 2 kişinin kaçak olarak bir yaban keçisi avlandığını ve derisini yüzdüğünü belirledi.
Kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Mersin
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