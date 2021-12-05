Sabah saatlerinde 3 kişi gezmek için Uludağ'a çıktı. Yürüyüş yaparken 1'inin ayağı burkuldu, ormanlık alanda mahsur kaldılar.

Daha sonra cep telefonuyla jandarmayı arayarak yardım istediler. Ekipler, mahsur kalan kişilerin yerini telefon sinyalinden belirledi.

Bölgeye AFAD, UMKE başta olmak üzere birçok yardım ekibi sevk edildi. 100 kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uludağ'da yoğun sis nedeniyle kaybolan 3 genç için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara dair ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/oSTW3AvcVY pic.twitter.com/iXMEvWqzTT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2021

"İglo tarzında bir mağara yapmışlar"

Mahsur kalanlardan Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can, kardeşinin ve beraberindeki iki kişinin amatör dağcı olduğunu ve her hafta Uludağ'a çıktıklarını söyledi.

Can, sağlık durumları hakkında da bilgi aldıklarını ve şu anda iyi olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Üşümeye başlamışlar. Kardan bir mağara yapmışlar. En son 1 saat önce irtibat kurabildik. Jandarmaya konum atmışlar. Ayağı sakatlanan benim kardeşim. Ayağını burkmuş. Ondan dolayı ilerleyememişler. Sise de yakalanmışlar. İglo tarzında bir mağara yapmışlar. Barınıyorlar ve bekliyorlar. Telefonları 1 saattir çekmiyor. Aşırı fırtına bizi engelliyor."

"En son uykusunun geldiğini söyledi"

Arkadaşları Ahmet Eraslan ise şunları kaydetti:

"İnsansız Hava Aracı çıkarılacaktı ama hava muhalefetinden dolayı olmuyor. Helikopter hazır ama fırtınadan dolayı kalkamıyor. Ali sürekli ses kaydı atıyor. Yer tespiti var. En son uykusunun geldiğini söyledi. Biz de uyumaması gerektiğini söyledik. Oraya giden kurtarma ekipleri de problem yaşıyor. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Meteorolojiden bilgi alınmış. Sabah 09.00'da havanın açacağı söylendi. O saate kadar beklemekten başka yapacak bir şey yok. Dua ediyoruz."



