Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Seferihisar Doğanbey açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenlerin, Seferihisar Kolluk Destek Tim Komutanlığı'na teslim edildiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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