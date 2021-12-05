Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da kaçak kazı yapan 4 şüpheliye gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Bölgeye giden ve derin bir çukur açıldığını belirleyen ekipler, 4 zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan bu kişilerin yanlarında metal dedektör, mini el dedektörü, çekiç, kazma, kürekler, manila, testere, şerit metre, makaralı kanca, çizmeler, eldiven, ip ve kova ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Yalova
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