İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Bölgeye giden ve derin bir çukur açıldığını belirleyen ekipler, 4 zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan bu kişilerin yanlarında metal dedektör, mini el dedektörü, çekiç, kazma, kürekler, manila, testere, şerit metre, makaralı kanca, çizmeler, eldiven, ip ve kova ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.