Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çanakkale-Edremit kara yolunda Kadir A. idaresindeki otomobil, Murat T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle zeytin bahçesine savrularak ağacın gövdesine çıkan otomobildeki sürücü Kadir A., eşi ve oğlu ile Muhittin T. yaralandı.
Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, ve polis ekipleri sevk edildi.
Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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