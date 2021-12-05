Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de tartıştığı kuzenini vuran şüpheli, evini de ateşe verdi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabanca ile vuran zanlı, evini de yakıp kaçtı.
Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ile amcasının oğlu Y.B. arasında ilçeye bağlı Işıklar köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında S.B., üzerinde taşıdığı tabancayla Y.B.'ye ateş etti, daha sonra evini yaktı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
Yaralanan Y.B., ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, hasar oluştu.
Jandarma ekipleri, kaçan S.B.'nin bulunması için çalışma başlattı.
Etiketler: İtfaiye Kırıkkale Yangın Toplumsal Şiddet
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