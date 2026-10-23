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Türkiye
AA 23.10.2026 04:07

Mersin'de çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde farklı bölümlerinde çatlaklar oluştuğu tespit edilen 3 katlı binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Mersin'de çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Gazi Mahallesi 1305 Sokak'taki 3 katlı binanın çeşitli bölümlerinde henüz bilinmeyen nedenle çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, polis ve Yenişehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Mersin'de çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de binada inceleme yapan yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, binadaki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederek bölgede güvenlik önlemi aldı.

Binada yaşayan yaklaşık 40 kişinin Yenişehir Belediyesi Misafirevi'nde misafir edileceği bildirildi.

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