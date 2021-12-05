Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 23:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Paramotor pilotu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Büyükçekmece'de, paramotor yani motorlu yamaç paraşütüyle uçan pilot kıyıdaki teknelerin üzerine düştü. Talihsiz kazada pilot Mutlu Kazım Özaslan hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükçekmece sahilinde talihsiz bir kaza yaşandı. Mutlu Kasım Özaslan, motorlu yamaç paraşütü olarak bilinen paramotorla havalandı.
Havalandıktan kısa bir süre sonra irtifa kaybetti ve hızla aşağı doğru düşmeye başladı. Çevredekiler hemen pilotun yardımına koştu. Durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu Kasım Özaslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: İstanbul
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