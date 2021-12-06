Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 00:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Mehmet K. idaresindeki otomobil, Yirmibeşoğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin, yaklaşık 200 metre aşağıya devrilmesi nedeniyle ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin ulaştığı sürücü ile Ferhan K., Sümeyye K. ve Ahmed Emir K., halat yardımıyla yukarıya çıkarılarak ambulanslara taşındı.
Ferhan K.'nın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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