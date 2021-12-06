Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uygulamadan kaçan otobüsten bir düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da polisin uygulama noktasından kaçan yolcu otobüsü bir süre sonra durduruldu. Otobüste yapılan aramada bir düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Yunusemre ilçesi yakınlarında görev alan polisin uygulama noktasından kaçtı.
Kovalamamaca sonucu Manisa-Akhisar kara yolunda durdurulan otobüste yapılan kontrolde, biletsiz ve kimliksiz Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmen emniyete götürülürken, otobüsün şoförüne biletsiz ve kimliksiz yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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