Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 02:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Cadde üzerinde seyreden kamyonet ile otomobil, Nişancıpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, Erdal Tarakçıoğlun'a ait marketin kapısına çarparak durabildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Nezir Tetik yönetimindeki otomobilde yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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