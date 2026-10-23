Bakanı Fidan'dan 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile İstanbul’da bir araya geldi.
Bakan Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile bugün (23 Ekim) R4+E3 toplantısı marjında İstanbul’da bir araya geldi.
Fidan, İtalya'nın da katıldığı R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile İstanbul'da görüştü.