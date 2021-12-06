Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine "fırtına" engeli
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal oldu.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarında tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre, Gökçeada'dan 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 19.00'daki seferler ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00'daki tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.
Etiketler: Fırtına
Son Haberler
- 10:16
- 10:18
- 10:15
- 10:15
- 10:06
Sıradaki Haber
Yabani dağ keçisi vuran avcıya 63 bin TL ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz