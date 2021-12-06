Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ataşehir'de 30 gün sürecek yol çalışması başladı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikameti, alt geçit çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çalışmaların birinci etabı 30 gün sürecek.
Ataşehir D-100 Karayolu Altıntepe Mevkiinde, Kartal- Kadıköy istikametindeki trafik akışı, alt geçit çalışmaları sebebiyle 3 şerit olarak yan yola alındı.
Geçici olarak yan yola taşınan trafik akışı, Kartal'dan başlayan yoğunluğa sebep oldu.
5 Aralık'ta başlayan birinci etap çalışmaları 30 gün sürecek.
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