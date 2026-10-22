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Eğitim
AA 22.10.2026 20:36

YÖK'ten öğrenci affı kapsamında yatay geçiş düzenlemesi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) öğrenci affı kapsamında öğrenimlerine yeniden başlama hakkı kazananların yatay geçiş işlemlerine ilişkin ek düzenleme yapıldı.

YÖK'ten öğrenci affı kapsamında yatay geçiş düzenlemesi

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle öğrencilerin kayıt yıllarında henüz açılmamış veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş başvurularında uygulanacak taban puan esasları belirlendi.

Yükseköğretim Genel Kurulunun kararına göre, yatay geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanı ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak.

Öğrencinin ayrıldığı programın taban puanı, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksekse yatay geçiş başvurusu yapılabilecek. Karşılaştırmada aynı puan türündeki programlar esas alınacak.

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor

9 Ağustos'ta yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun ile üniversitelerle ilişiği kesilenlerle bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenime başlama imkanı tanınmıştı.

YÖK, 12 Ağustos'ta belirlediği usul ve esaslarla düzenlemeden yararlanan öğrencilere gerekli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusu yapma hakkı da vermişti.

Öğrencilerin kayıt yıllarında bulunmayan veya öğrenci almayan programlara geçişlerinde hangi taban puanının esas alınacağı konusunda ortaya çıkan tereddütler üzerine, usul ve esasların 18'inci maddesine ek hüküm getirildi.

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurmaları gerekiyor.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. Yatay geçişe ilişkin ek düzenleme ise belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin başvurularında uygulanacak.

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