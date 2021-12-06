Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bolu'da, dere yatağına TIR devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'nun Gerede ilçesinde, kontrolden çıkarak, dere yatağına devrilen TIR sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, gece D-750 yolunun Gerede Aktaş köyü mevkisinde meydana geldi.
Ankara'dan Gerede yönüne giden T.G'nin kullandığı TIR, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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