Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sazlıkta çıkan yangın metruk binalara sıçradı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sazlık alanda çıkan ve iki metruk binaya sıçrayan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iddiaya göre sazlık alanda ateşle oynayan 3 çocuk, yangına sebep oldu.
Olay yerinden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan yangına sebep oldukları öne sürülen 3 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.
Etiketler: Muğla Yangın İtfaiye Orman Yangını
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