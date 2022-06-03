Şanlıurfa merkezli 10 ilde Asayiş Şubesi ekiplerince belirlenen 38 adrese düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Dün, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Iğdır ve Antalya'da belirlenen 38 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 32 SIM kart, 11 banka ve kredi kartı ve ruhsatsız tabanca ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 16 bin 800 lira, altın bilezik ve 2 altın kolye ele geçirilmişti.