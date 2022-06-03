Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 20:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta tır köprüye takıldı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'da trafo taşıyan tır köprüye takıldı. Köprünün altından geçemeyen tır geri giderken, polis tıra ve yükün gideceği firmaya 5 bin 4 lira ceza kesti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde trafo taşıyan Ahmet Yıldırım yönetimindeki tır, azami geçiş yüksekliği 4.20 metre olan Fevkani Köprüsü’ne takıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tırın geri geri gitmesini sağlayarak güvenli bir noktaya park ettirdi. Tır sürücüsü, polise kendisinden önce üç aracın aynı güzergahtan geçtiğini ve kendisinin de geçebileceğini söyledi.
Polis, tıra ve yükün gideceği firmaya gabari dışı yük taşıma nedeniyle 5 bin 4 lira ceza kesti.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Zonguldak
Son Haberler
- 21:18
- 21:14
- 21:00
- 20:43
- 21:09
Sıradaki Haber
3 ilde sağanak ve dolu etkili: Camlar kırıldı, üzüm bağları zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz