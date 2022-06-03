Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde trafo taşıyan Ahmet Yıldırım yönetimindeki tır, azami geçiş yüksekliği 4.20 metre olan Fevkani Köprüsü’ne takıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tırın geri geri gitmesini sağlayarak güvenli bir noktaya park ettirdi. Tır sürücüsü, polise kendisinden önce üç aracın aynı güzergahtan geçtiğini ve kendisinin de geçebileceğini söyledi.

Polis, tıra ve yükün gideceği firmaya gabari dışı yük taşıma nedeniyle 5 bin 4 lira ceza kesti.