Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de karla mücadele haziranda devam etti
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yer yer karla kaplı 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nın yolunu ulaşıma açtı.
Kış mevsiminde vatandaşların mağduriyet yaşanmaması için gece gündüz mesai harcayan ekipler, yüksek rakımlı bölgelerdeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yaylada kente içme suyunun sağlandığı şebekede yaşanan arızanın belediye ekiplerince giderilmesi için yer yer karla kaplı yolda çalışma başlattı.
İş makinesi ile yürüttükleri çalışma sonucu yolu açan ekipler, arıza ekiplerinin bölgeye ulaşmasını da sağladı.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı Hava Durumu
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