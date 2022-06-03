Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da aranan 39 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 27 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde 20 farklı suçtan haklarında arama kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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